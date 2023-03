Alpecin-Deceuninck beleeft een baaldag: al had het ook anders gekund

Alpecin-Deceuninck heeft een baaldag beleefd. Tijdens Gent-Wevelgem reed het team in totaal 8 keer lek en kopman Jasper Philipsen gaf op.

In Brugge-De Panne was Jasper Philipsen in regenweer nog heer en meester, maar in Gent-Wevelgem verging het hem minder goed. Hij reed 2 keer lek en gaf uiteindelijk ook op. Christoph Roodhooft gaf na de koers aan Het Nieuwsblad mee dat Philipsen volledig leeg was.

Ook Sören Kragh Andersen reed 2 keer lek en uiteindelijk het hele team 8 keer. Het resulteerde in een resultaat van 0,0 voor Alpecin-Deceuninck, zo vond Roodhooft. Gianni Vermeersch reed van de ploeg als 1e over de finish en eindigde 24e.

Er was veel pech voor Alpecin-Deceuninck, maar het had ook anders gekund. Er was op een bepaald moment 2 man van het team (onder meer Andersen) mee in de kopgroep. Fabio Jakobsen probeerde te overbruggen, maar slaagde daarin niet. Volgens Roodhooft was de wedstrijd misschien wel gereden als Jakobens daarin wel geslaagd zou zijn.

Voor de Ronde van Vlaanderen panikeert het team niet. Dat is immers een andere koers met een ander deelnemersveld en andere omstandigheden.