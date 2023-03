'Jelle Wallays naar ziekenhuis en hij schrapt een koers'

Jelle Wallays heeft een nacht in het ziekenhuis doorgebracht. Dat meldt Het Nieuwsblad.

In Gent-Wevelgem zat Jelle Wallays in de vlucht van de dag. Ze werden opnieuw ingerekend, maar even later moest hij ook opgeven.

Het Nieuwsblad meldde dat Wallays onwel was geworden, terwijl hij nog in de vroege vlucht zat. Voor de zekerheid bracht hij ter observatie een nacht in het ziekenhuis van Ieper door.

Normaal zou Wallays woensdag Dwars door Vlaanderen rijden, die hij in 2015 won. Maar volgens Het Nieuwsblad zou hij daar niet starten.