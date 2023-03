Roger De Vlaeminck trekt opvallende conclusie over Wout van Aert na Gent-Wevelgem

Er is al veel gezegd en geschreven of het weggeven van de zege van Wout van Aert aan Christophe Laporte in Gent-Wevelgem. Roger De Vlaeminck vindt dat Van Aert bij de verkeerde ploeg rijdt.