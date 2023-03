Wielerfans die naar Ronde van Vlaanderen trekken krijgen serieuze verwittiging: "De kans is 9 op de 10"

Ook dit jaar zullen wielerfans weer massaal naar de Ronde van Vlaanderen trekken. Of ze nu postvatten bij de ploegenvoorstelling, de start, aankomst of ergens langs de kant van het parcours: ze krijgen vooraf een ernstige verwittiging.

Wie tijdens het dagje Ronde-beleving alcoholische drank nuttigt, kruipt nadien best niet meer achter het stuur. "We plannen extra controles om bestuurders onder invloed en snelheidsduivels uit het verkeer te halen", zegt Jeroen Pandelaere van politiezone Deinze-Zulte-Lievegem aan Het Laatste Nieuws.

"We willen iedereen een veilige Ronde gunnen en daarom zullen we meer dan anders aanwezig zijn op de invalswegen", waarschuwt de politie. Carina Van Cauter, gouverneur van Oost-Vlaanderen, benadrukt dat het menens is. "We willen nu al waarschuwen dat de kans 9 op de 10 is dat je gecontroleerd wordt."

STRENGE STRAFFEN

Meestal is er onvoldoende mankracht voor veel controles, maar deze keer zou het dus anders zijn. "Zeven politiezones zullen de acties uitvoeren. Wie al bij vorige edities betrapt werd, zal strengere straffen krijgen. Geen onmiddellijke inning, maar een dagvaarding voor de rechtbank", klinkt het.