Jasper Philipsen geeft aan wie juist het voordeel kan halen in een koers zonder Van Aert, Van der Poel en Pogačar

Geen Van Aert, Van der Poel of Pogačar aan de start. Is het dan een type Jasper Philipsen die naar voren komt als potentiële winnaar? Philipsen is alvast diegene die rugnummer 1 draagt in Dwars door Vlaanderen.

Dat is opnieuw een grote afspraak in deze reeks van Vlaamse klassiekers. "Ik denk dat elke wedstrijd heel belangrijk is in deze periode. Dit is weer een mooie koers om te proberen winnen. Er liggen toch wel wat kasseien, de bandendruk kan dus wel belangrijk zijn. Je moet de goede balans vinden."

SPRINT MOGELIJK

Hoe groot is de kans dat Philipsen in een klein groepje voor de overwinning sprint? "Moeilijk te zeggen. Ik hoop dat die kans groot is. Er zijn wel wat snelle mannen aanwezig. Dat kan wel een mogelijk scenario zijn. Ook de weersomstandigheden zijn wat beter."

Door de afwezigheid van Van der Poel is het logisch dat Alpecin-Deceuninck bij Philipsen uitkomt als kopman. Dat Van Aert en Pogačar eveneens niet mee koersen, is hem niet ontgaan. "De echt heel grote toppers staan niet aan de start. Dat speelt wel in het voordeel van de sprinters."

BENEN BEPALEN KOERSWIJZE

Gaat Philipsen net als in Brugge-De Panne de boel forceren? "Dat hangt van de benen af. Als ik de benen heb, ga ik mee. Anders ga ik defensiever koersen." De opeenvolging van de koersen begint mogelijk ook door te wegen. "Ik heb er alles aan gedaan om goed hersteld te zijn. Natuurlijk is het altijd kort dag en zijn dit zware wedstrijden."