Biniam Girmay voert de selectie van Intermarché-Circus-Wanty voor de Ronde van Vlaanderen aan: dit zijn zijn ploegmaten

Intermarché-Circus-Wanty heeft als een van de laatste ploegen zijn selectie voor de Ronde van Vlaanderen officieel bekendgemaakt. Biniam Girmay is de kopman.

Momenteel vlot het voor Intermarché-Circus-Wanty nog niet echt dit voorjaar. Er was wel het goede begin in de Challenge Mallorca en de zeges van Gerben Thijssen in de GP Monseré en de Bredene Koksijde Classic, maar in de kasseiklassiekers komt het er nog niet helemaal uit.

Biniam Girmay won in 2022 nog Gent-Wevelgem, maar kwam een jaar later er niet aan te pas. In de Ronde van Vlaanderen hoopt hij beter te doen. Hij is zondag er de kopman.

Naast hem krijgt Girmay onder meer Taco van der Hoorn, 4e in Kuurne-Brussel-Kuurne, mee. Ook de herstelde Sven Erik Byström krijgt hij mee in steun. Daarnaast zitten ook Aimé De Gendt, Dries De Pooter, Baptiste Planckaert en Laurenz Rex in de selectie.