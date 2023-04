José De Cauwer had het liever anders gezien bij Belgische ploeg: "Ik vraag me af wat hij hier komt doen"

Bij Lotto-Dstny is als we naar de startnummers kijken Caleb Ewan de kopman in de Ronde van Vlaanderen. De commentatoren hadden er wel iets over te zeggen.

"Ik vraag mij af wat Caleb Ewan hier komt doen", is José De Cauwer streng bij Sporza tijdens de Ronde van Vlaanderen. "Hij mag ons verrassen." "Waarom niet de nummer 1 geven aan Florian Vermeersch? Dat zou kunnen, voor het gevoel, het respect. Neen, het is niet alfabetisch." "Nee, nee, nee. Dan zou ik Vermeersch en Frison op één en twee hebben gezet binnen de ploeg", aldus nog De Cauwer. Zeker Frison maakte de voorbije weken de nodige indruk in de semiklassiekers en moet misschien in staat zijn een goed resultaat neer te zetten. Ervaring Vermeersch van zijn kant heeft dan weer al wat ervaring opgedaan in het Vlaams voorjaar en liet ook al mooie resultaten noteren. Benieuwd hoever zij raken dit jaar en dus ook benieuwd wat Caleb Ewan in de Ronde van Vlaanderen kan. In Kuurne-Brussel-Kuurne werd hij dit jaar tweede.