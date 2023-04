Zwaar verdict voor Tim Wellens na valpartij in de Ronde van Vlaanderen

Tim Wellens was het grootste slachtoffer van de zware valpartij in de Ronde van Vlaanderen. Zijn voorjaar is na die val voorbij.

De Pool Filip Maciejuk zorgde in de aanloop naar de eerste keer de Oude Kwaremont voor een massale valpartij. Toen de Pool ging stevig leunen bij Tim Wellens en die kon niet meer weg. Wellens ging stevig tegen de grond en bleef ook lang liggen in de graskant. De man die Tadej Pogańćar moest helpen in de finale werd afgevoerd naar het ziekenhuis van Oudenaarde. En daar kwam al snel het harde verdicht voor Wellens: een sleutelbeenbreuk. Zijn voorjaar is daarmee voorbij. Wellens zal vandaag nog een operatie ondergaan, liet zijn team weten op sociale media. © photonews