📷 Rivalen in de koers Van der Poel en Pogačar dollen op sociale media: "Blijf alsjeblieft daar"

De nummers één en twee van de Ronde van Vlaanderen, Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel, kunnen het met elkaar vinden. Dat illustreerden ze nog eens op sociale media.

Tijdens de koers zijn Mathieu van der Poel en Tadej Pogačar de grootste rivalen, ook zondag in de Ronde van Vlaanderen. Maar naast de fiets kunnen de twee het goed met elkaar vinden.

Dat bevestigde Van der Poel na de koers. "Het klikte van bij de eerste keer redelijk goed en dat is zo gebleven", vertelde de nummer 2 in Oudenaarde. "We hebben regelmatig contact", zei hij bij Sporza.

Dollen op sociale media

Op sociale media dolden Van der Poel en Pogačar nog eens met elkaar. Pogačar toonde zijn respect voor Van der Poel, maar die reageerde met een kwinkslag op de Sloveen.

"Blijf alsjeblieft bij de grote rondes", zei Van der Poel. Maar zondag besefte Van der Poel ook. "Als iemand de 5 monumenten kan winnen, dan is het Tadej wel."