Complete verrassing! Mathieu van der Poel voegt plots nog een koers toe aan zijn programma

Opvallende naam in de ploeg van Alpecin-Deceuninck voor de Scheldeprijs: Mathieu van de Poel. De Nederlander moet Jasper Philipsen bijstaan.

Rusten is duidelijk niet aan Mathieu van der Poel besteed. De Nederlander neemt er met de Scheldeprijs nog een koers bij. Blijkbaar heeft hij de Ronde van zondag al goed genoeg verteerd.

Van der Poel moet sprinter Jasper Philipsen bijstaan in de sprintklassieker. Het duo Van der Poel-Philipsen werkte goed in Tirreno-Adriatico en zal nu dus ook nu dus ook in de Scheldeprijs uitgespeeld worden.