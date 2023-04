Lotto-Dstny komt met onverwachte update over blessure van Thomas De Gendt

Thomas De Gendt zal eind deze maand zijn rentree maken in de Ronde van Romandië (25-30 april). Maar ondertussen is er wel nog een breukje ontdekt bij De Gendt.

Thomas De Gendt (36) gaf in de zevende rit van Parijs-Nice op na een val en hield daar enkele kneuzingen over aan zijn kuit en aan zijn hand. Maar recent werd er ook een breukje ontdekt in zijn hand.

"Het gaat om een ‘niet-verplaatste’ breuk die goed geneest", zegt de ploeg in een mededeling. Maar toch zal De Gendt nog even uit competitie blijven.

De Gendt draagt een momenteel nog een brace, maar kan ondertussen wel al trainen. Bij Lotto-Dstny verwachten ze wel dat De Gendt hersteld zal zijn tegen de start van de Ronde van Romandië op 25 april.