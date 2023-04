De AG2R Citroën-Belgen kennen hun ploegmaats voor Parijs-Roubaix

AG2R Citroën heeft als een van de 1e teams zijn selectie voor Parijs-Roubaix bekendgemaakt. Greg Van Avermaet en Oliver Naesen zijn de kopmannen.

Zondag gaat Parijs-Roubaix door. Bij AG2R Citroën zijn de Belgen de kopmannen van dienst. Greg Van Avermaet en Oliver Naesen krijgen onder meer ook Stan Dewulf in dienst. Daarnaast krijgen de Belgen nog 3 Fransen en een Zwitser mee als ploegmaats.

Van Avermaet zag bij Het Laatste Nieuws Parijs-Roubaix als een goede kans om een goed resultaat te rijden. In 2017 won hij er al eens. Naesen reed in het verleden ook al 7 keer Roubaix. Zijn beste resultaat was een 12e plaats in 2018.