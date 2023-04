Jasper Philipsen wint voor de 2e keer de Scheldeprijs en bedankt de ploegmaats: "Ik vond hen nochtans vrij ambitieus"

Jasper Philipsen won voor de 2e keer de Scheldeprijs. Voor hem is dat een belangrijke zege en achteraf bedankte hij vooral zijn ploegmaats.

De hele dag was Alpecin-Deceuninck in het verweer om kopman Jasper Philipsen in de Scheldeprijs bij te staan. "Ze hebben het me zo gemakkelijk mogelijk gemaakt voor mij en het was mooi om te zien", vertelde hij in het flashinterview. "Ze begonnen er vroeg aan en ik vond dat vrij ambitieus, maar uiteindelijk hebben we dat tot de eindstreep kunnen rekken."

Het was een hectische finale waarin Philipsen goed door zijn ploegmaats werd bijgestaan. "Mathieu van der Poel deed een lange kopbeurt zoals alleen hij dat kan. Daarna kwamen nog Jonas Rickaert en Ramon Sinkeldam die het mij ook heel comfortabel maakten", was hij vol lof over zijn ploegmaats.

Zondag rijdt Philipsen ook Parijs-Roubaix: "We zullen dan zien, maar van der Poel is daar de kopman en hij is in heel goede doen. Ik denk dat het daar vooral belangrijk is om met zo veel mogelijk ploegmaats in de finale te zitten."

Philipsen heeft nu 2 keer de Scheldeprijs op zijn palmares staan. "Als sprinter is de Scheldeprijs toch een van de grote wedstrijden. Ik zet deze zege dan ook heel hoog bovenaan", besloot Philipsen.