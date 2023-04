Wout Van Aert krijgt geweldig nieuws richting Parijs-Roubaix te horen

Dylan van Baarle zal aan de start van Parijs-Roubaix staan. Dat heeft de renner zelf bevestigd en zo heeft kopman Wout Van Aert er een sterke luitenant bij.

In de E3 Saxo Classic kwam Dylan van Baarle ten val. De blessures vielen mee, maar had wel last van een pijnlijke knie en heup. Zo moest hij voor Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen passen. Zo miste Jumbo-Visma een belangrijke pion.

Parijs-Roubaix zal van Baarle wel kunnen rijden. "Ik heb goede dagen gemaakt vanaf het weekend", vertelde hij in de podcast In Het Wiel van het Nederlandse Algemeen Dagblad. "Dus ik ben weer helemaal fit."

Van Baarle won in 2022 Parijs-Roubaix. Met zijn deelname zal hij zijn titel kunnen verdedigen en zo heeft Jumbo-Visma er ook een belangrijke pion bij. Van Baarle kan als een sterke luitenant naast Wout Van Aert fungeren.

Ook kwam Van Baarle nog eens terug op zijn niet-deelname aan de Ronde van Vlaanderen: "De klachten na de valpartij waren snel over, maar vorige week zondagavond ben ik zo ziek geworden, ik had een maagvirus en zat alleen maar op de wc. Het was onmogelijk om een goed niveau te halen. Daarom besloten we om de Ronde niet te rijden."