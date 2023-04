Renner die in de Ronde van Catalonië een doodsmak maakte, terug thuis

De 1e rit in de Ronde van Catalonië werd in de slotkilometers ontsierd door een zware valpartij. Aan hoge snelheid vielen renners verspreid over de baan. Dario Cataldo was daarbij het grootste slachtoffer.

Cataldo liep daarbij breuken in het dijbeen en de wervelkolom op. Ook brak hij enkele ribben, een sleutelbeen en had hij een klaplong. Hij moest geopereerd worden en verbleef lange tijd in het ziekenhuis.

Na een paar operaties werd Cataldo overgebracht naar Italië. Ook daar werd hij nog eens geopereerd. Na een succesvolle operatie mocht hij weer naar huis.

Nu begint een lange revalidatie voor de renner van Trek-Segafredo. Er zullen nog enkele evaluaties volgen om het verloop van zijn revalidatie te bepalen.

Yesterday @DarioCataldo was finally able to return home 🏠. After transferring to Italy, Dario underwent a successful last surgery on Friday and soon he will be able to start the physical therapy. At the end, an evaluation will be made to decide the next steps.



Forza Dario 💪 pic.twitter.com/Qec0mQ8YCu