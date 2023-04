Team DSM rijdt met een nieuw revolutionair systeem Parijs-Roubaix, Jumbo-Visma kiest mogelijk voor een ander systeem

In Parijs-Roubaix wordt er vaak geëxperimenteerd met nieuw materiaal. Team DSM rijdt zondag met een nieuw revolutionair systeem, terwijl Jumbo-Visma mogelijk een ander systeem zal gebruiken.

Enkele renners van Team DSM zullen tijdens Parijs-Roubaix van fietsen die met een systeem van Scope Atmoz uitgerust zijn, rijden. Wie met het systeem zal rijden, zal van de verkenning afhangen. Dat weet Het Nieuwsblad. Het systeem regelt met een simpele druk op een knop op het stuur de bandendruk.

Het systeem werkt met een luchtreservoir en laat via een kleppensysteem in de band tot 0,5 bar aan luchtdruk per seconde uit de banden lopen of weer bijpompen. De bandendruk kan tijdens een koers 8 tot 12 keer bijgesteld worden. De bedoeling is dat er een lage bandendruk is op de kasseien, terwijl op het asfalt een hogere bandendruk beter is.

In het verleden werd er al eens geëxperimenteerd met suspensie en vering, maar dat liep meestal met een sisser af. Scope Atmoz probeert nu met de bandenspanning te werken, een kleine technische revolutie in het wielrennen.

KAPS-SYSTEEM

Ook Jumbo-Visma zou met een nieuw systeem werken. Tijdens Dwars door Vlaanderen reed Edoardo Affini met het KAPS-systeem. Dat is een gelijkaardig systeem. Voor Parijs-Roubaix zouden ze nog een beetje afwachten. Wout Van Aert zal er al zeker niet mee rijden.