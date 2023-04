Greg Van Avermaet mikt op een goed resultaat in Parijs-Roubaix: zo kan het hem lukken

In het voorjaar kwam het er nog niet helemaal uit. Ook was Greg Van Avermaet even ziek. Net voor de Ronde van Vlaanderen en de belangrijke week in het voorjaar was hij terug in orde. Al moest hij zich in Oudenaarde met plaats 62 tevreden stellen. Dan moet hij het maar in Parijs-Roubaix doen.

Parijs-Roubaix won Greg Van Avermaet in 2017. Zijn beste jaren heeft hij al achter de rug, maar hij kan nog altijd meespelen en een naar een goed resultaat rijden. Al kan het zijn dat hij door het gewoel op de 1e kasseistroken achterblijft of dat hij niet meer kan volgen als een Wout Van Aert of een Mathieu van der Poel vertrekken.

Van Avermaet kan dan misschien beter anticiperen en al van verder vertrekken. Zo kan hij zich in de vroege vlucht nestelen of in 2e instantie in een sterke groep die de oversteek naar de kopgroep maakt. Meestal is de kopgroep in Parijs-Roubaix toch ruim en dan zit je daar even goed als in het peloton. Ook heb je op alle kasseistroken dan het overzicht en kan je de stroken zo beter lezen.

HET VERLEDEN MEE

Nadien weet je dat ze van achterenuit komen. Op dat moment komt er ook een versnelling in de kopgroep. Ondertussen kan Van Avermaet in zijn ritme zitten en vooral het goede ritme op de kasseistroken te pakken hebben, is belangrijk. Daar kom je al heel ver mee.

Het verleden heeft dat al meermaals bewezen. Elk jaar is er wel een renner die via de vroege vlucht ver geraakt. Zo was er Florian Vermeersch in 2021 die 2e werd en Mathew Hayman won via de vroege vlucht in 2016 door Tom Boonen nog in de spurt af te houden.

In theorie klinkt het natuurlijk allemaal heel gemakkelijk, maar in de praktijk is dat nog altijd wat anders. Het kan zijn dat de topploegen een vroege vlucht met Van Avermaet niet laten gaan. Daarom dat een vlucht in 2e instantie ook tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast zal hij ook zondag een goede dag moeten hebben. Het antwoord volgt in Roubaix.