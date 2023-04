Hopen dat de weergoden hun werk nog doen: ongelooflijk hoe mythische kasseistrook uit Parijs-Roubaix erbij ligt

Op de foto hierboven van op Carrefour de l'Arbre ligt aan de zijkant wat modder, maar ligt het grootste gedeelte van de kasseien er wel droog bij. Doorspoelen naar 7 april 2023 en de situatie is wel enigszins anders. De ploegen die vandaag nog hun verkenning op het programma hadden staan, hebben dat kunnen ondervinden.

Carrefour de l'Arbre, in de geschiedenis al vaak een bepalende kasseistrook gebleken in Parijs-Roubaix, heeft momenteel veel weg van een modderpoel. De kasseien liggen er in elk geval modderig en bijzonder glad bij, met op sommige plekken ook plassen water.

Geen cadeautje voor de renners, al kan er de komende dagen nog veel veranderen. Zaterdag en zondag wordt relatief goed weer voorspeld, zonder regenval. Dat zou er nog voor kunnen zorgen dat de kasseien tijdens de wedstrijd er toch nog iets beter bij liggen.

It is absolutely pouring down at Carrefour de l'Arbre still - properly grim conditions that are going to make the cobbles slick as for #ParisRoubaixFemmes tomorrow! pic.twitter.com/xTHyEpZYvg