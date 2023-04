Michel Wuyts gelooft in de kansen van jonge Belg in Parijs-Roubaix: "De handigste durfal"

Met Parijs-Roubaix staat zondag het derde Monument van het jaar op het programma. En de Belgische sprinters zouden daar wel eens kunnen uitblinken.

Spinters komen altijd goed aan hun trekken in Parijs-Roubaix. Zij kunnen de kasseistroken met snelheid nemen en kunnen op de piste van Roubaix dan nog rekenen op hun sprint.

Met Arnaud De Lie en Jasper Philipsen heeft België twee jonge sprinters die het ooit kunnen waarmaken in Parijs-Roubaix. Philipsen gaf bij zijn eerste deelname op, vorig jaar werd hij 41ste. De Lie debuteert dan weer.

Philipsen in de vlucht?

Michel Wuyts gelooft in de kansen van Philipsen. "Philipsen is momenteel naast de rapste ook de handigste durfal. Gegroeid in fond en gretigheid ook. Het kopje hangt niet meer", zegt hij bij HLN.

"Mocht ik ploegleider zijn, ik stuurde Philipsen mee in de lange vlucht. In een pakje van vijftien is het veiliger tuffen dan in het peloton. En ach, Poeltje (Mathieu van der Poel red. ) redt het wel alleen. Je weet overigens nooit hoe ver zo'n vlucht reikt", zegt Wuyts nog.