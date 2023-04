Uitdaging voor 'El Tractor' en systeem Jumbo-Visma: Soudal Quick-Step richting Roubaix glashelder over tal van thema's

De werkkracht van 'El Tractor', de snelheid van Merlier aan de meet: Soudal Quick-Step heeft nog altijd troeven, ondanks het voorlopig uitblijven van een klassieke zege. Het mag wel geen grotere achterstand oplopen ten opzichte van Jumbo-Visma, dat experimenteert met een systeem voor de bandendruk.

"Het is heel interessant als het werkt en als dat de hele tijd blijft duren", zegt Asgreen over dat systeem. "Vorig jaar bestond daar wat twijfel over, maar ik ben zeker dat ze eraan gewerkt hebben. Als het werkt is het een groot voordeel. Ik ben heel blij met ons materiaal en het combineren van twee systemen zou volgens mij te veel zijn."

Zijn zevende plek in de Ronde was veelbelovend. Hoe zit het met de vorm van de Deen? "Het is altijd moeilijk om daar percentages op te kleven. Ik heb een goede basis. Ik mis nog wel iets, daarom ook dat ik niet kon volgen op het einde in de Ronde. Laat ons hopen dat ik naar een piek aan het gaan ben en dat die komt in Parijs-Roubaix."

© photonews

Tijdens de persbabbel werd een rondvraag gedaan naar wie denkt in de Hel te kunnen winnen. Ook Merlier stak zijn hand op. "Ik heb al twee keer meegedaan, ik hoop dat ik zondag mijn beste resultaat ooit neerzet in Roubaix. Zeker als een beetje geluk meezit. Geen lekke banden krijgen en goed positioneren is de boodschap."

NIEUWE ROL VOOR WERKPAARD

Er zijn ook werkpaarden nodig en dan denken we aan Tim Declercq. Dat Soudal Quick-Step niet de ploeg is met de grote favoriet die de koers draagt, heeft effect op die rol. Dat moet moeilijk zijn. "Mensen kennen mij van wat ik woensdag deed in de Scheldeprijs: op kop van het peloton sleuren. Zondag kan ik andere dingen doen."

'El Tractor' haalt aan wat enkele van die zaken kunnen zijn. "Mannen in positie houden zodat ze uit de wind kunnen opschuiven op belangrijke sectoren. Ik kan ook meegaan in de vroege vlucht. We gaan kijken wat het wedstrijdscenario is. Ik ga in elk geval alles geven voor de ploeg, in welke rol dan ook."