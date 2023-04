Mathieu van der Poel spreekt zich uit over zijn tactiek voor Parijs-Roubaix

Mathieu van der Poel is zondag een van de favorieten voor Parijs-Roubaix. Tijdens de ploegvoorstelling had hij het onder meer over tactiek.

Een dag voor Parijs-Roubaix stelde Alpecin-Deceuninck zijn ploeg voor Parijs-Roubaix voor. Mathieu van der Poel is uiteraard de kopman. Van der Poel bevestigde aan de pers dat het met hem heel goed gaat. Ook sprak hij zich uit over zijn tactiek voor zondag. "Eigenlijk heb je in Parijs-Roubaix niet zo veel tactiek nodig. Je moet ook veel geluk hebben", aldus de Nederlander. "Maar eigenlijk rijd ik niet graag over kasseien", ging van der Poel verder. "Tijdens de verkenning zag ik echt af, maar tijdens de koers zal dat wel meevallen. Al rijd ik op de kasseien niet voor mijn plezier."