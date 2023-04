Niki Terpstra over zijn ex-ploegmaats bij Quick-Step voor Parijs-Roubaix: "Dat voel je bij de renners"

Het voorjaar van Soudal Quick-Step is nog niet wat het geweest is. Maar Niki Terpstra ziet nog goedkomen voor Parijs-Roubaix voor zijn ex-ploegmaats.

Soudal Quick-Step kon buiten Nokere Koerse met Tim Merlier nog niet scoren in het Vlaamse voorjaar. Al toonde de ploeg al verbetering in de Ronde met een goede tactiek en een zevende plaats van Kasper Asgreen.

Roubaix is dé koers van Quick-Step

Maar tegen Tadej Pogačar en Mathieu van der Poel was uiteindelijk niets te doen in de Ronde. Ex-winnaar Niki Terpstra schat de kansen van zijn ex-ploegmaats in Parijs-Roubaix dan ook groter in dan in de Ronde.

"Roubaix is dé koers van Quick-Step, dat voel je bij de renners en bij de staf. In de Ronde kwam de ploeg in de problemen op de heuveltjes, maar die heb je nu helemaal niet. Yves Lampaert is een Roubaix-man. Kasper Asgreen moet het ook kunnen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Vorig jaar werd Lampaert tiende nadat hij in het slot nog ten val kwam door een toeschouwer, in 2021 werd hij vijfde en in 2019 derde. Asgreen had vorig jaar zijn beste resultaat in Roubaix met een 44ste plaats.