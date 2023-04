Roger De Vlaeminck ziet duidelijke favoriet voor Parijs-Roubaix en zegt ook waarom

Zondag staat met Parijs-Roubaix de laatste kasseiklassieker op het programma. Roger De Vlaeminck heeft één duidelijke favoriet voor de Helleklassieker.

Zelfs won Roger De Vlaeminck vier keer Parijs-Roubaix (1972, 1974, 1975, 1977, red.) en is daarmee samen met Tom Boonen recordhouder op het vlak van zeges. De Vlaeminck heeft één duidelijke favoriet voor Parijs-Roubaix.

"In de Ronde van Vlaanderen zat Van der Poel eerst te ver van achteren en nadien kreeg hij af te rekenen met pech, maar ik denk dat hij Parijs-Roubaix gaat winnen”, zegt De Vlaeminck bij La Gazzetta dello Sport.

"Waarom? Omdat hij explosiever is dan Van Aert. Parijs-Roubaix past beter bij Wout dan de Ronde, maar hij is voor mij niet de topfavoriet. Hij had ook nooit Gent-Wevelgem mogen weggeven. Na deze twee valt er een gat, vooral omdat het zo’n sterke veldrijders zijn."