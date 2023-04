Sep Vanmarcke is outsider voor Parijs-Roubaix: "Daarom verschilt het van de Ronde van Vlaanderen"

Sep Vanmarcke staat opnieuw aan de start van Parijs-Roubaix en heeft een nieuwe kans om zijn droomkoers te winnen. Deze keer staat hij zonder zorgen aan de start.

De voorbije jaren kende Sep Vanmarcke vaak pech voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Hij viel ongelukkig of werd ziek. Deze keer waren er nauwelijks problemen en kon hij zonder zorgen aan de start staan. In de Ronde van Vlaanderen werd hij uiteindelijk 24e.

Vanmarcke vindt niet dat die uitslag veel over Parijs-Roubaix zal zeggen. Ook verschillende kenners zien dat. Hij staat op veel favorietenlijstjes. "Op de Vlaamse hellingen gaat het vooral om wattages per kilo. Dat zijn versnellingen die enkel de toppers in de benen hebben", vertelde Vanmarcke aan Sporza.

"Maar in Parijs-Roubaix is het een ander soort inspanning", ging Vanmarcke verder. "Op de kasseien kunnen ze er een versnelling opleggen, die je net niet kan volgen. Maar 100 meter verder kan je toch misschien weer komen aansluiten. Het is een slopende koers waarin renners zoals ik komen bovendrijven."