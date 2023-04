Wat te verwachten van Dylan van Baarle in Parijs-Roubaix? "Heeft geen seconde getreurd dat hij er in de Ronde niet bij was"

Dylan van Baarle staat in Parijs-Roubaix weer aan de start na ziekte. En die ziekte was blijkbaar erger dan gedacht.

Na zijn winst in de Omloop Het Nieuwsblad liep het allemaal wat minder voor Dylan van Baarle. Zowel in Tirreno-Adriatico als in de E3 Saxo Classic moest hij opgeven. En hij miste ook Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen door ziekte.

In Parijs-Roubaix is Van Baarle er wel weer bij, maar hoe goed zal de winnaar van vorig jaar al zijn? Want volgens Han Kock van de NOS was Van Baarle wel degelijk goed ziek.

"In de week voor de Ronde van Vlaanderen heeft hij naar eigen zeggen enkel maar op de pot gezeten. Dylan was zodanig ziek dat hij er geen seconde om getreurd heeft dat hij er niet bij kon zijn in de Ronde", zegt hij bij Sporza.

Van Baarle trainde deze week in Monaco en ging na de verkenning van donderdag nog twee uur gaan bijtrainen. De weersvoorspelling stemmen Van Baarle wel goed. "Hij is blij dat het zondag mooi weer wordt en dat de kasseien daardoor zullen opdrogen", zeg Kock nog.