Wout Van Aert kent geen ideale week richting Parijs-Roubaix: "Met 2 dingen tegelijk bezig"

Wout Van Aert is zondag een van de favorieten om Parijs-Roubaix te winnen. Al was de voorbije week niet ideaal.

Tijdens de Ronde van Vlaanderen kwam Wout Van Aert ten val. Daarbij blesseerde hij zich aan zijn knie en kneusde hij enkele ribben. Tijdens de verkenning voelde hij de blessures.

"Aan een deelname heb ik nooit getwijfeld", zei Van Aert bij Sporza. "Maar het is niet ideaal om je focus op de wedstrijd te leggen en ondertussen ook je wondes te verzorgen."

Van Aert vertelde dat hij nog altijd last heeft van de ribben. "Dat is ambetant, maar niet meer dan dat", aldus Van Aert. "De knie geneest goed. Dus dat is een minder grote zorg. Ik heb er vooral last van als ik gewonen dingen doe. Op de fiets valt dat goed mee, zeker als de benen pijn doen."