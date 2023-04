Wout van Aert wil overleden ploegmaat Goolaerts eren in Parijs-Roubaix en heeft daarvoor ideaal scenario in gedachten

Parijs-Roubaix zal altijd een emotionele koers zijn voor Wout van Aert na het overlijden van zijn ploegmaat Michael Goolaerts. Van Aert hoopt Goolaerts ooit te eren op de velodroom in Roubaix.

Wout van Aert reed zijn eerste Parijs-Roubaix in 2018, toen nog bij Vérandas Willems-Crelan. Ook in de ploeg van Parijs-Roubaix dat jaar zat Michael Goolaerts. Maar hij zou de meet niet halen na een hartstilstand.

Vroeger vond Van Aert Parijs-Roubaix zijn lievelingskoers, maar dat is sinds 2018 veranderd. "Ik vind het vooral frustrerend dat ik na die eerste Roubaix dacht: 'Wat er met Michael gebeurd is, ga ik gebruiken als extra motivatie om hier ooit eens te winnen en dat gaat niet lang duren...'", zegt hij bij HLN.

In 2019 reed Van Aert drie keer lek, in 2020 werd het uitgesteld door corona. "Ik ben nog nooit door het Bos van Wallers gepasseerd zonder materiaalpech. Voorlopig is die koers vervloekt voor mij."

Het heeft nog geen enkele editie meegezeten voor Van Aert, die met een zegegebaar voor Goolaerts in zijn hoofd zit. "Ik weet dat ik dit niet mag zeggen, maar als ik win, liefst met een solo en niet na een sprint, zodat ik in de laatste meters de tijd krijg om aan Michael denken."