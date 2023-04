Arnaud De Lie op zijn hoede voor punt waar ze 'als zotten aan komen vliegen' en haalt vergelijking met Tom Boonen aan

Arnaud De Lie is al vaak vergeleken met wielerkampioen Tom Boonen. En laat dit weekend nu net dé koers op het programma staan waar de kwaliteiten van Boonen het meest tot uiting kwamen.

"Het is heel leuk om te horen dat ik vergeleken word met Tom Boonen. Maar hij heeft vier keer Parijs-Roubaix gewonnen, ik nul keer. Ik ga nog maar de eerste Parijs-Roubaix uit mijn carrière rijden. Op dat vlak gaat de vergelijking niet op", blijft het goudhaantje van Lotto Dstny nuchter. "Ik ben gewoon Arnaud De Lie en blijf mezelf."

Dat is meestal het beste. Je debuut maken in zo'n klassieker is uiteraard wel bijzonder. "Parijs-Roubaix is niet enkel voor mij speciaal, maar voor velen. Ze zeggen mij dat het in deze koers nooit volledig verloren is. De aankomst op de Vélodrome is mythisch."

DETAILS

De Lie heeft zich in elk geval tot in de puntjes voorbereid. "Ik heb al eens over alle kasseistroken uit deze editie gereden. Het gaat daarbij niet enkel over op kasseien rijden. Je ziet veel details die je niet op tv ziet. Kleine zaken die zich voor u kunnen begeven. Details maken een heel groot verschil."

Voor één bepaald punt in de wedstrijd was de 21-jarige renner vooraf wel héél erg op zijn hoede. "Ik denk dat ze als zotten aan die eerste kasseistroken aan komen vliegen."