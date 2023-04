Michel Wuyts ziet "een verrassende" Jasper Philipsen en vertelt over zijn toekomst

Jasper Philipsen heeft een ijzersterke Parijs-Roubaix gereden. Uiteindelijk bekroonde hij dat met een 2e plaats.

Tijdens Parijs-Roubaix zagen we een bedrijvige Jasper Philipsen. Hij was mee met de andere favorieten die voor de zege streden en deed heel wat kopwerk zoals op Carrefour de l'Arbre. Uiteindelijk werd hij beloon met een 2e plaats na Wout Van Aert in de spurt te hebben geklopt.

Michel Wuyts ziet in Philipsen een toekomstige winnaar van een momument. "Hij is veel meer dan een sprinter", vertelde hij aan Het Laatste Nieuws. "Ook heeft hij de motor om zo'n wedstrijd ooit te winnen en hij is de verrassing van de dag."

Ook had Wuyts het even over de spurt van Philipsen tegen Van Aert: "Philipsen kon meer recupereren en is intrinsiek sneller dan Van Aert."

Het was nog maar de 3e keer dat Philipsen Parijs-Roubaix reed. Bij zijn vorige deelnames liet hij een opgave en een 41e plaats noteren. Bij zijn 3e deelname voegde hij daar dus een 2e plaats aan toe.