Outsider Matej Mohoric staat met zorgen aan de start van Parijs-Roubaix

Matej Mohoric heeft geen ideale voorbereiding voor Parijs-Roubaix achter de rug. In de Ronde van Vlaanderen was hij bij een valpartij betrokken.

In de Ronde van Vlaanderen waren er vele valpartijen. Ook Matej Mohoric viel. Hij reed net achter Biniam Girmay toen die viel. "Daar heb ik veel huid verloren", vertelde de Sloveen aan Cycling Pro Net.

Ter voorbereiding voor Parijs-Roubaix was dat niet ideaal, maar Mohoric stond wel aan de start. "Ik hou van die koers", ging hij verder. "Daarom ben ik ook hier. Hopelijk val ik niet opnieuw."

Ook gelooft Mohoric nog altijd in zijn kansen: "Anders zou ik hier ook niet zijn. Ik geloof dat ik kan winnen. In Parijs-Roubaix heb ik echt een realistische kans, wat anders is dan in de Ronde van Vlaanderen. Daar zijn de benen echt bepalend, maar in Roubaix spelen ook andere factoren mee."