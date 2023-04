📷 Van der Poel gevolgd tot in iconische douches en feest met twee BV's: "Lekke band Van Aert wens je niemand toe"

Mathieu van der Poel heeft er een bijzondere avond van gemaakt na zijn zege in Roubaix. Twee BV's vergezelden hem tijdens zijn feestje, nadat hij eerst terecht kon in de iconische douches.

Sportweekend volgde Mathieu van der Poel tot in de befaamde douches van de Vélodrome voor een reportage van Sammy Neyrinck. Tijdens hun gesprek kwam de winnaar van Parijs-Roubaix terug op de manier waarop hij zijn zege kon beleven. "Als je mag kiezen en je mag een rondje alleen afwerken op die piste, kies je dat."

"Ik besef wel dat dat unieke momenten zijn en ik probeer daar van te genieten, wat ik een paar jaar geleden misschien minder had gedaan. Eigenlijk is dat ongelooflijk", koestert Mathieu van der Poel met recht en reden dit moment.

NAAMPLAATJE

Over hét moment van de koers moest het ook nog even gaan. "Die lekke band van Van Aert wens je niemand toe. Anders hadden we een andere wedstrijd gekregen, daar kunnen we eerlijk in zijn." Alvorens VDP de docuhes indook. "Ze zijn redelijk iconisch. Het is leuk om hier een naamplaatje te hebben."

Foto's op de Instagrampagina's van Diedjies, een nachtclub in Kuurne, maken duidelijk dat Van der Poel hierna daar nog langs is geweest om zijn overwinning in Parijs-Roubaix te vieren. DJ's Kobe Ilsen en Victor Verhulst zorgden voor de muzikale begeleiding en kregen prompt ook een shirt van Alpecin-Deceuninck om.