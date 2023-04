🎥 Vrouwen en kinderen troosten: high five van Georges voor Wout van Aert en nog andere gelijkaardige taferelen

De naasten van verschillende renners stonden op het gazon van de Vélodrome André Pétrieux de wielerhelden op te wachten. Uiteraard was bij Wout van Aert de ontgoocheling enorm groot, nadat een lekke band hem de mogelijkheid ontnam om te sprinten voor de overwinning.

Zijn gelaatsuitdrukking sprak dan ook boekdelen, maar zoontje Georges kon toch even een glimlach op het gezicht van zijn vader toveren. 'De grootste prijs die je kan winnen", noemt Jumbo-Visma de familiemomenten na de koers op zijn sociale media. Er kwam zelfs even een high five tussen Wout en Georges Van Aert.

