"Dat Van der Poel kampioen is, is geen nieuwigheid": Philip Roodhooft trekt andere conclusie dan media eerder deed

Een kampioen als Van der Poel in de rangen hebben, is veel waard, maar Philip Roodhooft heeft samen met broer Christophe toch hard moeten werken om Alpecin-Deceuninck te krijgen waar het nu staat. Het mag simpelweg beschouwd worden als een ijzersterke WorldTour-ploeg.

Dé conclusie na Parijs-Roubaix gaat voor Philip Roodhooft dan ook uit van het team. "Het belangrijkste is de collectieve prestatie van de hele ploeg. Dat Mathieu van der Poel een grote kampioen is, is geen nieuwigheid. Dat Jasper Philipsen tot dit in staat was in zo'n koers, wisten we ook. Maar het is goed dat we dat hebben teruggezien."

"De prestatie van de hele ploeg is een element dat ons positief stemt voor de toekomst", stipt Roodhooft terecht aan. En zeggen dat er begin dit jaar nog twijfels waren rond het functioneren van Alpecin-Deceuninck, nadat de ploeg behoorlijk lang moest wachten op zijn eerste zege van het seizoen.

Voor Milaan-Sanremo was het nog vroeg op het seizoen

"Je maakt altijd een plan en je weet nooit op voorhand of het gaat kloppen. Voor Milaan-Sanremo was het nog vroeg op het seizoen. We waren verrast dat vele media op dat moment al conclusies trokken." Nu kunnen er heel andere conclusies getrokken worden.