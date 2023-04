Johan Museeuw bijzonder streng over het hele voorjaar van Wout van Aert

Het voorjaar van Wout van Aert zit er na Parijs-Roubaix op. En volgens Johan Museeuw is dat niet geslaagd.

Wout van Aert heeft vijf klassiekers gereden en won de E3 Saxo Classic. Gent-Wevelgem schonk hij weg aan Laporte. In Milaan-Sanremo werd hij 4de, net als in de Ronde. In Parijs-Roubaix werd het een derde plaats.

Van Aert deed niet slechter dan een vierde plaats, maar de overwinning in een Monument ontbreekt. Is zijn voorjaar dan geslaagd? Volgens Johan Museeuw niet.

"Als we kijken naar het voorjaar van Mathieu van der Poel dan moeten we ja zeggen. Hij won Milaan-Sanremo, was tweede in de Ronde en won op grandioze wijze Parijs-Roubaix. Dan kunnen we niet anders dan stellen dat het voorjaar van Wout iets minder was", zegt hij bij HLN Live.

Net geen geslaagd voorjaar

"Wout had vooral een iets andere voorbereiding ingepland, iets rustiger. Naar de heilige week toe was hij zeker in goede conditie, maar de Wet van Murphy was er niet bij. Lekke band in Parijs-Roubaix, het niet niet kunnen tonen dat de conditie er was."

"Alleen hebben we ook moeten vaststellen dat Van Aert, net als vorig jaar, gelost is geweest op de Kwaremont. Hij kwam wel terug en won zo de E3, maar in de Ronde werd hij opnieuw gelost op de Oude Kwaremont. Dus het voorjaar, vind ik persoonlijk, dus net niet geslaagd voor Wout van Aert", besloot Museeuw nog.