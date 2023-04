Marc Sergeant over kansen van Mathieu van der Poel in andere Monumenten: "Dat zegt veel"

Mathieu van der Poel heeft met Parijs-Roubaix nu 3 verschillende Monumenten gewonnen. En volgens Marc Sergeant maakt hij ook in Luik-Bastenaken-Luik een grote kans.

Mathieu van der Poel voegde met Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix twee Monumenten toe aan zijn palmares. "Over Monumenten gesproken: als Mathieu van der Poel al niet in het lijstje van de allergrootsten stond, dan staat hij er na deze Parijs-Roubaix zeker in", zegt Marc Sergeant bij Het Nieuwsblad.

De vraag rijst dan al onmiddelijk of Van der Poel ook de andere twee kan winnen, Luik-Bastenaken en de Ronde van Lombardije. "Ik sluit het niet uit. Zeker Luik-Bastenaken-Luik niet", zegt Marc Sergeant bij Het Nieuwsblad.

In 2020 werd Van der Poel bij zijn enigste deelname zesde, een dag nadat hij de BinckBank Tour een solo van 53 kilometer uit zijn benen schudde. "Dat zegt veel. Plus: zijn vader heeft er ook ooit gewonnen. En wat Adrie kan, dat kan Mathieu zeker", zegt Sergeant nog.