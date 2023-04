Van Aert moet nu herstellen en maakt toch vooral met fierheid de balans op: "Je mag dit geen mislukking noemen"

De balans voor Wout van Aert en Jumbo-Visma na dit blok van klassiekers is tweeledig. Fierheid is zeker op zijn plaats, maar geen van de tot dusver drie gereden Monumenten werden gewonnen.

Na al deze wedstrijden is het in de eerste plaats tijd om te herstellen. Na zijn val in de Ronde kloeg Van Aert over last aan de ribben. Tijdens Parijs-Roubaix had de kopman van Jumbo-Visma er geen last van, na de aankomst wél. "Het is niet gezond om over kasseien te dokkeren", kan hij alleen maar besluiten.

Laat ons dus eens terugkijken op de klassieke campagne. Vier podiumplaatsen en één zege (E3) voor Van Aert persoonlijk. De ploeg won vijf klassiekers, maar geen enkele van het allerhoogste niveau. "We missen een overwinning in een Monument. Vooral in de laatste twee koersen hadden we op meer gemikt."

We hebben alles gedaan wat we konden

Is dit voorjaar nu een succes of een mislukking geweest voor Jumbo-Visma? "Een mislukking mag je dit niet noemen", vindt Van Aert. "We hebben altijd de finales gereden in de grote koersen. We hebben alles gedaan wat we konden."

Vooral de fierheid overheerst, of moet dus overheersen. "Ik ben trots op hoe we gekoerst hebben. Op hoe we ons getoond hebben, hoe we de fans laten genieten hebben. Zeker in de laatste paar koersen. Elke koers heeft wel zijn verhaal."