Adrie van der Poel slaat mea culpa over Wout van Aert en Parijs-Roubaix

Adrie van der Poel noemde Wout van Aert voor Parijs-Roubaix de topfavoriet. Maar hij moet nu toegeven dat hij fout zat.

Adrie van der Poel verraste na de Ronde van Vlaanderen door te stellen dat Wout van Aert de topfavoriet was voor Parijs-Roubaix. Nochtans werd zijn zoon Mathieu tweede in de Ronde en was Van Aert al gelost op de Kruisberg.

Volgens Adrie van der Poel was Van Aert favoriet voor Parijs-Roubaix omdat die wedstrijd hem veel beter ligt. Uiteindelijk bleken Van Aert en Van der Poel aan elkaar gewaagd, maar speelde pech Van Aert parten.

Toch kwam Adrie van der Poel nog eens terug op zijn uitspraak over Van Aert en slaat mea culpa. "Ik heb geleerd van mijn fout van vorige week", zegt hij bij In de Leiderstrui.

"Ik moet eerst de koers gezien hebben om een goede analyse te kunnen doen. Ik wist vorige week niet dat Wout gevallen was, dat heb ik niet meegekregen. Daar moet ik dus voorzichtig mee zijn."