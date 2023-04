Dylan van Baarle doet na zware val in Parijs-Roubaix en behandeling in "gek ziekenhuisje" zijn verhaal

Dylan van Baarle kwam in het Bos van Wallers zwaar ten val. De Nederlander brak onder meer zijn hand en schouder en ook zijn gezicht is flink gehavend.

Titelverdediger Dylan van Baarle kon zijn titel in Parijs-Roubaix niet echt verdedigen. In het Bos van Wallers viel Fred Wright voor Van Baarle. "Dan is het hopen dat je rechtop blijft, maar zijn fiets ging naar rechts en zijn lichaam naar links. Ik reed over zijn fiets heen en lag ook op de grond", zei Van Baarle in de podcast In Koers.

"Mijn hele lichaam deed pijn en ik was flink aan het bloeden in mijn gezicht. Ik zei: ‘Dit gaat ‘m niet meer worden.’ Toen is het heel snel gegaan. Ik lag in de ambulance en we zijn naar een gek ziekenhuisje in Frankrijk gereden."

Sneeën in gezicht gelijmd

"Ik lag op de EHBO zonder telefoon en er was geen familie, dus ik kon niemand bereiken. Dus toen heb ik de Franse dokter gevraagd of ik via zijn Instagram wat mensen kon bereiken om ze te laten weten dat ik oké ben. Die 2,5 uur dat ik daar lag, duurde zo lang."

"De Fransen wilden de drie sneeën in mijn gezicht gaan hechten, maar onze teamdokter zei dat we het konden lijmen. Hij heeft het overgenomen en mijn gezicht aan elkaar gelijmd." Donderdag ondergaat Van Baarle nog een nieuwe scan, momenteel doet hij zo weinig mogelijk.