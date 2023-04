Ex-renner is absoluut tegen het gevaarlijke Bos van Wallers: "Een schande voor de koers"

Parijs-Roubaix leverde heel wat spektakel op. Maar ex-renner Stijn Steels is ook heel kritisch voor onder meer het Bos van Wallers.

Het Bos van Wallers is telkens het eerste ijkingspunt in Parijs-Roubaix. Maar het is er ook elk jaar gevaarlijk. Er komen dan ook altijd renners zwaar ten val. Dit jaar vielen onder meer Dylan van Baarle en Kasper Asgreen zwaar.

Ex-renner Stijn Steels is dan ook kritisch voor het Bos. "Een volledig peloton rijdt met een snelheid van 60 kilometer per uur blind dat bos is. Bij het minste manoeuvre in een groot pak gaat iedereen tegen de grond", zegt hij in De Tribune.

Elk jaar carrières verwoest

"Ik ben ongelofelijk anti-Bos van Wallers. Ik vind het een schande voor de koers. Aan zulke snelheden schuif je niet, maar val je, en dan breek je dingen. Het ligt er zo slecht bij dat je er niet kan wegrijden, je verliest er alleen maar", zegt Steels nog.

"Voor een monument waar je je maanden op voorbereidt, in een moderne sport, moet je het gevaar niet extra gaan opzoeken. Mocht die strook nu later op het parcours liggen, dan zou ik het al beter snappen. Dan is de schifting ook al gebeurd."

Na de kniebreuk van Museeuw werd het Bos in de andere richting gereden. "Dan beklim je de strook en voeg je een lastiger element toe, maar het wordt wel veiliger. Toch is het meteen weer teruggedraaid. Elk jaar worden er gewoon carrières verwoest", besluit Steels.