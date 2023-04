Niki Terpstra kent het geheim van Philippe Gilbert voor de Amstel Gold Race: "Ga het maar na"

Philippe Gilbert heeft in zijn carrière 4 keer de Amstel Gold Race gewonnen. Daarmee moet hij enkel recordhouder Jan Raas (5 keer) laten voorgaan.

In 2010, 2011, 2014 en 2017 won Philippe Gilbert de Amstel Gold Race. Daardoor werd hij, zeker ook dankzij zijn wereldtitel in 2012 in Valkenburg, de koning van de Cauberg.

Niki Terpstra weet waarom Gilbert zo veel de Amstel in zijn carrière gewonnen heeft. "In de jaren dat hij won, reed hij nooit Parijs-Roubaix. Ga het maar na", zei hij aan Het Nieuwsblad.

Als je het gaat opzoeken, is dat ook zo. Gilbert reed wel nog de Ronde van Vlaanderen, maar nadien geen Parijs-Roubaix. In 2014 reed Gilbert zelfs geen Ronde van Vlaanderen. Toen reed hij de Ronde van het Baskenland.

Volgens Terpstra komt dat door de decompressie. Velen zien volgens hem Parijs-Roubaix als het mentale eindpunt van hun voorjaar. "Als Gilbert zich na de Ronde van Vlaanderen meteen op de Amstel ging focussen, was hij er wel goed in", aldus Terpstra.