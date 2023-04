Ook dat is Parijs-Roubaix: absolute pechvogel gaat 'souvenir' ophalen dat hij tijdens de koers moest achterlaten

Parijs-Roubaix is een koers die je met aardig wat gevolgen kan opzadelen. Een absolute pechvogel tijdens de editie van 2023 was Derek Gee.

Niet de meest bekende renner, maar de Canadees maakte wel iets opvallend mee. In het Bos van Wallers draaide zijn band plots helemaal in zijn wiel. De renner van Israel-Premier Tech stond dan ook plots te voet. Zijn kapot wiel diende hij achter te laten.

Op Strava laat Gee nu weten dat hij zijn 'souvenir van het voorbije weekend' is gaan ophalen. Dat moest dan enkele dagen na Parijs-Roubaix nog gebeuren. Of hoe een tocht door de Hel ook tot enige tijd nadien nog kan nazinderen.

INTERVALTRAININGEN

Inmiddels vertoeft de ploegmaat van Sep Vanmarcke in Catalonië. Nog op zijn Strava-account is immers te zien dat hij intervaltrainingen op de Rocacorba, een beklimming in die regio, heeft afgewerkt.