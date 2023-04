Vermeersch haalt aan waar Lotto Dstny zich aan kan optrekken en verdedigt ploegmaat: "Kunnen hem niets verwijten"

Misschien niet de grote prijzen voorlopig voor Lotto Dstny, maar volgens Florian Vermeersch zijn er wel zaken waar de ploeg zich aan kan optrekken. Dat werd duidelijk tijdens een gesprek over de Brabantse Pijl.

"We hebben de koers eerst hard gemaakt. We hadden Andreas Kron mee, dat was ideaal. Alpecin was niet mee, we hebben een paar teams in de verdrukking gereden", is Vermeersch tevreden over wat Lotto Dstny kon laten zien in deze eendagskoers.

Zonde wel dat Kron dan vooraan uiteindelijk moest afhaken. "Ik denk dat Andreas alles gegeven heeft om erbij te blijven. Ik denk dat we hem niets kunnen verwijten. We hoorden dat hij mee was en dat hij het gat gedicht had. Op een bepaald moment zijn we beginnen rijden, opdat hij vooraan in een zetel zat. Om druk te houden."

WERKEN MET EENKHOORN

"Nadat hij gelost was, heb ik mijn tank nog geleegd", voegde Vermeersch eraan toe. Wie op dat moment ook nog het nodige werk opknapte, was de Nederlandse kampioen Pascal Eenkhoorn. "We zijn natuurlijk beginnen rijden. Het gat was te groot", aldus Eenkhoorn. "Met het weer hadden we nog geluk, maar het is sowieso een selectief parcours."

Het was dan nog alles uit de kast halen om De Lie in stelling te brengen. Die sleepte er nog een zevende plaats uit. "Arnaud De Lie was heel goed, denk ik. Dat had hij ook aangegeven", vertelde Vermeersch nog.