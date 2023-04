Luke Rowe waarschuwt zijn collega's die tubeless rijden: "Ze riskeren hun leven"

In Parijs-Roubaix waren er veel valpartijen. Volgens Luke Rowe komt dat door de trend om tubeless te rijden. Ook waarschuwde hij voor het fenomeen.

Bij tubeless rijden is er enkel een buitenband. Ook is er een melkachtige vloeistof die kleine gaten kan dichten. Zo kan je minder snel lek rijden. De band wordt niet op de velg gelijmd, maar wordt op zo'n manier gespannen, waardoor de band op de velg blijft zitten. Als je band dan toch van de velg springt, is je fiets zo goed als onbestuurbaar.

Ook kan de band exploderen als je toch lek rijdt. Dan wordt je fiets ook onbestuurbaar. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij Derek Gee in Parijs-Roubaix en er waren nog verschillende valpartijen. Volgens Luke Rowe komt dat door de trend om tubeless te rijden.

LINERS

"Bij INEOS Grenadiers hebben we daar een oplossing voor. We hebben liners (een vorm die in de band wordt gestoken) die ervoor zorgen dat de vorm van de band behouden blijft als je met een tubless band lek rijdt. Zo zit je niet meteen op je velg", vertelde Rowe in zijn podcast The Geraint Thomas Cycling Club.

Daarnaast gaf Rowe ook een waarschuwing: "Je verliest door de liners 2 tot 3 watt en sommigen zijn zo fanatiek dat ze ervoor kiezen om zonder te rijden, terwijl je kansloos bent als de boel ontploft. In een afdaling is dat levensgevaarlijk. Ze riskeren hun leven."

"Ik weet niet of zo'n liner alles oplost. Misschien ontploft alles toch als je lek rijdt, maar het is beter om het te proberen. Dus ga naar je mecanicien en vraag om liners te laten steken. Zeg dat je niet wil sterven door een lekke band", deed Rowe nog een oproep.