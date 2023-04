Jonge Belg van Lotto Dstny kent de moeilijkheid van de Amstel Gold Race

Geen Arnaud De Lie meer in de resterende drie koersen in het voorjaar bij Lotto Dstny. Maar met Maxim Van Gils heeft het wel nog een andere Belg met kansen op een ereplaats.

Lotto Dstny presteerde dit voorjaar al goed met enkele top tien plaatsen in de Vlaamse klassiekers. Voor het Ardense drieluik rekent de ploeg onder meer op de jonge Maxim Van Gils (23).

Van Gils toonde zich in Oman met een zesde plaats in het eindklassement, in de Ronde van Catalonië werd hij twee keer vierde in een rit en in de Volta Limburg Classic werd Van Gils in de sprint geklopt door Kaden Groves.

Wringen ligt hem wel

In de Amstel ook meedoen voor het podium zal lastiger worden. "Het zal heel wat moeilijker worden dan in Limburg, want de kwaliteit van het deelnemersveld hier is een heel stuk hoger", zegt Van Gils bij Sporza.

Toch kijkt de jonge Belg ernaar uit. "Dit is wel een koers die ik heel graag rijdt. Wat nerveus, heel de dag op en af. Dit is wel een groot doel. Het is heel veel wringen. Ik heb dit jaar Sanremo gereden en ik denk dat er niets erger is. Maar het zal natuurlijk wel vechten zijn om in positie te komen."