Na mislukte Strade Bianche: lukt samenwerking tussen Benoot en Valter nu wel? Benoot is duidelijk

Tiesj Benoot en Attila Valter zijn de twee vooruit geschoven mannen bij Jumbo-Visma. Lukt het deze keer wel om samen te werken?

Tiesj Benoot is bij Jumbo-Visma een van de speerpunten in de Amstel Gold Race. Samen met de Hongaar Attila Valter is Benoot kopman bij Jumbo-Visma.

“Normaal was Dylan van Baarle er ook bij, maar die is helaas weggevallen. Ik heb in het Baskenland wel gezien dat Attila impressionant reed. We zullen een sterk duo vormen", zegt Benoot bij Het Laatste Nieuws.

Nu wel samenwerken met Valter?

In de Strade Bianche reden Benoot en Valter voor het eerst samen, maar daar verliep de samenwerking niet zo heel goed. Benoot en Valter leken geen beslissing te kunnen maken over wie zich zou opofferen. Benoot werd derde, Valter vijfde.

“In de Strade Bianche hebben Attila en ik fouten gemaakt. We hoorden bij de vijf besten in koers en dan is het zonde dat je derde en vijfde eindigt. Onze ploeg heeft echter een cultuur van debriefen. Na elke koers worden de zaken meteen benoemd en uitgepraat. De Hollandse manier van werken", zegt Benoot nog.