Kobe Goossens kent zijn rol voor de Waalse Pijl: "De meest logische gang van zaken"

Kobe Goossens trekt na de Ronde van Sicilië naar de Ardennen voor de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Voor de Waalse Pijl verwacht hij vooral dat hij in dienst van de kopmannen zal moeten rijden.

De Ronde van Sicilië was een geslaagde vierdaagse voor Kobe Goossens. In de slotetappe deed hij een poging om de zege te pakken, maar uiteindelijk moest hij zich met een 5e plaats tevreden stellen. Zo eindigde hij 6e in het eindklassement.

Een kleine week later staat Goossens aan de start van de Waalse Pijl. Naast zijn goede prestaties in Sicilië kan hij ook zijn zeges in Mallorca voorleggen. Toch denkt hij niet meteen aan een rol als kopman.

"Ik denk dat ik toch in 1e instantie in dienst van de ploeg zal moeten werken", vertelde Goossens aan Het Nieuwsblad. "Rui Costa en Lorenzo Rota zijn de kopmannen. Ofwel zal ik met de vroege vlucht proberen mee te schuiven. Ofwel zal ik de kopmannen aan de voet van de Muur van Hoei afzetten."

"Dat lijkt mij de logische gang van zaken", ging Goossens verder. "3 jaar geleden heb ik al getoond dat ik zo'n rol in mijn mars heb. Toen begeleidde ik Tim Wellens tot aan de ultieme klim."