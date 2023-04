Soudal Quick-Step met een verwachte afwezige naar de Waalse Pijl

Soudal Quick-Step heeft zijn selectie voor de Waalse Pijl bekendgemaakt. Zoals verwacht rijdt Julian Alaphilippe niet mee.

In de aanloop naar de Amstel Gold Race gaf Julian Alaphilippe al in L'Equipe aan dat hij de Waalse Pijl niet zal rijden. Hij is nog steeds herstellende van zijn knieblessure en de Waalse Pijl komt te vroeg.

Zo zal Soudal Quick-Step zonder de drievoudige winnaar naar de start trekken. Wel van de partij zijn Dries Devenyns, Pieter Serry, Ilan Van Wilder, Louis Vervaeke, Mauro Schmid, Andrea Bagioli en James Knox. "We trekken met vertrouwen naar daar. Bagioli liet de voorbije weken mooie dingen zien en ook Schmid en Knox zijn in vorm", klinkt het bij de ploeg.

Of Alaphilippe Luik-Bastenaken-Luik zal rijden, is nog niet zeker. En als hij die koers zal rijden, zal dat niet als kopman zijn. Alaphilippe zal naar eigen zeggen immers nog niet 100% zijn. en zal dan in dienst van Remco Evenepoel rijden.