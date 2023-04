Tadej Pogacar blikt met een kwinkslag vooruit op het duel met Remco Evenepoel: "Hopelijk is het zondag anders"

Zondag volgt het langverwachte duel tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar in Luik-Bastenaken-Luik. Die laatste kijkt er al naar uit.

Dit seizoen gebeurde dit nog niet, maar zondag zal het eindelijk zo ver zijn: Tadej Pogacar en Remco Evenepoel rijden allebei Luik-Bastenaken-Luik. Zo komt er het lang verwachte duel.

Pogacar kijkt al uit naar dat duel en weet dat Evenepoel een van de belangrijkste tegenstanders voor zondag zal zijn. "Zo veel is zeker", vertelde de Sloveen aan Sporza. "Hij zit in een goede vorm voor de Giro en hij bewees dit seizoen al dat hij op korte en lange beklimmingen supergoed is. Ook heeft hij een goede sprint in de benen. En niet vergeten: hij won vorig jaar in Luik."

In het verleden reden Pogacar en Evenepoel nog niet veel tegen elkaar. Wel reden ze in 2022 bijvoorbeeld allebei de Tirreno-Adriatico. "We reden samen nog niet veel koersen, maar als we samen reden, dan won hij iedere keer en zat ik ver achter", reageerde Pogacar met een kwinkslag (Pogacar won die Tirreno met overmacht, red.). "Ik hoop dat dat zondag anders zal zijn."