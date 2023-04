Een vrije rol of volledig in dienst voor Evenepoel? Wilfried Peeters duidelijk over Alaphilippe voor Luik-Bastenaken-Luik

Komt het nog goed met Julian Alaphilippe dit voorjaar? De Fransman moet nu ook voor de Waalse Pijl forfait geven en het wordt zo een race tegen de klok voor Luik-Bastenaken-Luik.

Na een teleurstellend voorjaar vorig jaar hoopte Julian Alaphilippe dat het dit jaar beter zou gaan. Maar het werd al snel duidelijk dat Alaphilippe in de wedstrijden waaraan hij deelnam de toppers niet kon volgen.

In de Ronde van Vlaanderen ging Alaphilippe dan nog eens zwaar tegen de grond bij de grote val veroorzaakt door de Pool Maciejuk. Alaphilippe eindigde nog als 51ste, maar kwam binnen met een 'ei' op zijn knie.

Er moest dan ook heel wat vocht uit de knie gehaald worden en Alaphilippe moest antibiotica nemen. Ook de Waalse Pijl haalt Alaphilippe al zeker niet, Luik-Bastenaken-Luik is een twijfelgeval.

Vrije rol of in dienst van Evenepoel?

Ploegleider Wilfried Peeters wacht nog af tot vrijdag om te zien of Alaphilippe de zware trainingen van dinsdag en woensdag goed doorkomt. "Als Julian goed genoeg is, krijgt hij een vrije rol. Maar als het nodig is, kunnen we zelfs tijdens de koers nog aanpassen en kan hij volledig in dienst van Remco gaan rijden", zegt hij bij HLN.

Alaphilippe start dus zeker niet al favoriet in de het vierde Monument van het jaar. "Als hij start, is dat als underdog. Maar ook dan kan hij een belangrijke pion zijn", zegt Peeters nog.