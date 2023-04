Grote baas van Wout van Aert haalt uit naar Philippe Gilbert: "Dat slaat helemaal nergens op"

Wout van Aert kon dit voorjaar niet winnen in een Monument. Zijn grote baas Richard Plugge maakt een duidelijke analyse.

Jumbo-Visma domineerde een groot deel van het voorjaar met overwinningen in maar liefst vijf (semi)klassiekers. Enkel die grote beloning in een Monument ontbrak dit voorjaar wat.

De grote baas van Jumbo-Visma, Richard Plugge, vindt het aan de ene kant teleurstellend dat de ploeg die doelen niet kon bereiken, maar anderzijds was al de rest zo goed dat het veel goedmaakt.

Niet akkoord met Gilbert

In de Ronde van Vlaanderen was er aan Tadej Pogačar niets te doen, maar in Parijs-Roubaix had Wout van Aert een grote kans gehad zonder lekke band denkt Plugge. Hij begrijpt de uitspraak van Philippe Gilbert dan ook niet die zei dat Van Aert te gretig was op de kasseien.

"Neen, dat slaat helemaal nergens op", zegt Plugge bij Het Nieuwsblad. "Wil je die wedstrijd winnen, dan moet je gretig zijn. Wout rijdt 50 kilometer over kasseien zonder plat te vallen."

Van Aert wachtte tot op Carrefour de l'Arbre om een laatste stevige aanval in te zetten, maar kende dus pech met een lekke band. "Nog voor de bocht had hij al een afloper, dus dat geeft nog maar eens aan hoe supersterk hij was."